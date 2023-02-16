Азербайджанские пенсионеры дождались выплат. Они начались на этой неделе сразу же после распоряжения по индексации.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, все виды пенсий пересмотрены на 14,7%. Ведомство информирует, что надбавка за январь будет выдана вместе с февральской пенсией. Например, если пенсия составляет 400 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма будет увеличена на 14,7%, то есть на 58,8 маната до 458,8 манатов. Минимальную пенсию с 1 февраля увеличили с 240 до 280 манатов. Кстати сказать, ситуация с индексацией пенсионного минимума сложилась неоднозначная.

В начале февраля последовали изменения в закон «О трудовых пенсиях». Как информируют местные СМИ, в первом предложении статьи 6-1 этого закона слова «240 с 1 января 2022 года» исправили на «280 с 1 февраля 2023».

Законодательная правка означает повышение пенсий не с начала календарного года, как этого следовало ожидать, но с февраля.

В результате проиндексированы на 14,7% не 280, а 240 манатов минимальной пенсии, а после всю эту сумму довели до установленного минимума. Проще говоря, поправка в закон привела к уменьшению надбавки к минимальной пенсии.

Индексация трудовых пенсий в нашей стране проводится в соответствии с годовыми темпами прироста среднемесячной номинальной заработной платы. При этом размеры пенсионного капитала пересматривают к уровню прошлогодней инфляции. Следуя этому правилу, он увеличился на 13,9%.

«Единый подход к индексации означает, что в январе каждого года пересматриваются все трудовые пенсии к проценту прироста среднемесячной заработной платы за предыдущий год, — напомнил в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов. – Если ваша пенсия в прошлом году составляла 300 манатов, прибавляем к ней 16,7 манатов единовременной помощи и вычитываем 14,7%. Получаем в итоге 46,7 манатов надбавки (300 манатов + 16,7 манатов + 46,55 манатов). Следовательно, такая пенсия составит уже 363,25 манатов.

Поскольку официальные данные о повышении среднемесячной заработной платы выдаются Государственным комитетом статистики в феврале, индексация проводится в этом месяце, так что пенсионеры получают обе надбавки сразу.

Это означает, что пенсионеру, получающему 300 манатов, выплата в феврале будет производиться следующим образом: 300 манатов + 16,7 манатов + 46,55 манатов (прибавка к индексации за январь) + 46,55 манатов (прибавка к индексации за февраль) = 409,8 манатов. Но это с учетом двух надбавок, а с марта получите уже 363,25 маната.

Другим обсуждаемым новшеством стали поправки в закон «О социальном страховании». Они предусматривают использование свободных средств Государственного фонда социальной защиты для инвестиций. Комментируя изменения в этот закон, председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сообщил Trend, что у Государственного фонда социальной защиты имеются свободные средства, и если направить их в инвестиции, можно получить доход, который пойдет на повышение пенсий.

Новшество предусматривает инвестирование свободных средств фонда социальной защиты для получения прибыли. Как следствие, в законодательстве появились такие понятия, как «свободные денежные средства» и «инвестиционный доход», пояснил В. Байрамов:

«Суть изменения в том, что фонд увеличит доходы, делая низкорисковые вложения, и это уменьшит зависимость структуры от трансфертов из государственного бюджета. При этом свободные средства для страхования рисков могут храниться только в Центральном банке. Все эти новшества должны поднять устойчивость пенсионной системы на основании дополнительных источников доходов», — считает он.