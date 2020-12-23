В Новый год с Лукашенко?

В отличие от армянской оппозиции, белорусская пока не предъявляет конкретные и ультимативные сроки, но положение президента Александра Лукашенко не лучше, чем у армянского премьера Никола Пашиняна, т.к. сразу после президентских выборов белорусская протестная оппозиция привлекла внимание европейских стран количественной стороной протестных акций. Это можно считать первым позитивным сдвигом в белорусском вопросе, т.к. в контексте белорусского оппозиционного движения европейцы никогда не были чересчур оптимистичными.

Попытки поставить в один ряд Пашиняна и Лукашенко, могут вызывать определенное недовольство у некоторых читателей. Но нам все-таки кажется, что Пашинян не смог убедить не только зарубежных партнеров, но и свое собственное общество в том, что его цветная революция была не только протестом масс, всего лишь недовольных Сержем Саргсяном и карабахским криминальным политическим кланом.

Понятно, что спектр нынешней армянской оппозиции весьма подозрителен, и нам кажется, что оппозиция пытается форсировать время, объявляя лозунг «В Новый год без Пашиняна!», по одной причине: шестнадцать партий, которые составляют сердцевину теперешних протестов, не уверены в собственной силе, потому что за революциями не всегда следуют реставрации, иногда за одной революцией следует серия подобных политических волнений, в чем мы убедились во время украинских событий, т.к. Киев пережил не политическую реставрацию, а два последовательных Майдана.

Что же касается Беларуси и белорусских событий, большинство считает, что после прихода к власти Джо Байдена в этой плоскости многое изменится.

Но мы не очень разделяем подобные оценки некоторых зарубежных политологов, потому что Байден уже старый человек, ему 78 лет, и вряд ли он сможет решить весь спектр вопросов, решения которых ждут от него не только политическая элита страны, но и простые американцы.

Признаться, мы до сих пор не знаем, почему американский избиратель остановил свой выбор на старом кандидате, который едва ли завершит первый срок своего президентства.

Помнится, что в свое время американцы любили иронизировать по поводу возраста советской политической элиты, они даже Политбюро и ЦК КПСС, шутя, называли домом престарелых. По этой причине, думается, что Белый Дом не очень подходящее место для того, чтобы дожить последние дни, ведь его обитателям приходится отсчитываться перед избирателями.

Люди ждут, что Байден положит конец четырехлетней самодеятельности и хаосу в американской политике, начатые Дональдом Трампом.

Люди, — не только политики, военные и дипломаты, — требуют ясности и, по мере возможности, однозначности в американской политике.

Уже считается, что при Байдене главным направлением политического давления в американской политике станет в первую очередь Россия, и мы не зря приход к власти Байдена связали именно с белорусскими событиями. Многие думают, что после Киева уход Минска из геополитической плоскости России станет страшным ударом для Кремля. Потому что в таком случае геополитические амбиции Москвы станут беспредметными. Еще американский политолог Збигнев Бжезинский отметил это в контексте Украины. Если и Минск, как говорится, пойдет по стопам Киева, тогда у России останутся только ядерные боеголовки и пара центральноазиатских стран, которые находятся в орбите России не из соображений национальной безопасности, а всего лишь из-за номенклатурных – властных интересов их правителей.

Заметим, что белорусский вопрос является не только геополитическим. Для многих европейцев, это есть вопрос евросолидарности. Люди возмущены тем, что Лукашенко в центре Европы создал свое деспотическое «королевство» – на глазах евростран нарушаются не только политические, но и элементарные права человека.

Чувствуется, и народ Беларуси, — да, не только политическая оппозиция, а именно народ, — уже устал от Лукашенко и при первой же возможности не прочь заменить его более демократичным, самое главное, в чисто политическом плане, более порядочным человеком. Показателем этого является количественная сторона акций протеста: по мнению наблюдателей, даже в Украине во время двух революций не было таких массовых акций протеста.