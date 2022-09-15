В новом учебном году расходы родителей на подготовку к школе выросли. Впрочем, удивляться здесь нечему, ведь цены растут на все. Вот только реальные доходы подавляющего большинства семей падают и очередные расходы становятся порой непосильным грузом.

По некоторым данным, средние траты азербайджанцев на сборы в школу превысили прожиточный минимум этого года, установленный на уровне 210 манатов (193 маната в расчете на ребенка).

«Сборы в школу обошлись в 250 манатов, — делится мама первоклассника. – Сумма по меркам дохода нашей семьи не маленькая, хотя покупали бюджетное. Куртка, обувь, школьная форма, рюкзак, различная канцелярия – от ластика до тетрадей. Кажется, мелочь, но в итоге выходит солидная сумма. И расходы на этом не закончились – нужно еще прикупить школьные пособия, рабочие тетради и многое прочее по мелочи».

В отличие от младшеклассников, дети постарше частенько донашивают прошлогоднюю школьную форму и портфели. Потому и расходы на них меньше. Но это как посмотреть.

«Форму внуку в этом году не покупали, — говорит бабушка восьмиклассника. – Рубашек белых хватает и рюкзак с прошлого года остался, но пришлось прикупить школьные брюки и две пары обуви, а также канцелярские товары. Ластики, линейки, пенал, альбом и тетради разные… На первый взгляд, все это стоит недорого, а потратили полсотни манатов только на разную канцелягрию. На все про все ушло 190 манатов. Но этим дело не ограничится – нужно еще куртку осеннюю взять».

Даже поверхностные опросы родителей показывают, подготовить ребенка к школе обходится по нынешним ценам в 200 – 300 манатов. Но это ориентировочные подсчеты, ведь одежда и товары сильно разнятся по цене и качеству, а семьи различаются по своим материальным возможностям.

По свидетельству руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, минимальный расход на подготовку ребенка к школе – 120 манатов. Определить верхнюю границу затрат сложно, учитывая сильный разброс цен. В ССП подсчитали, что школьные принадлежности по сравнению с прошлым годом подорожали на 10-15%.

Новый учебный год не обходится без старых проблем, а телефон правозащитной организации не умолкает от звонков.

«Ежедневно мне звонят покупатели. Обращения их больше связаны со школьными товарами – речь о качестве и ценах на канцелярские принадлежности, — сообщил ее руководитель. — Традиционно больше всего нареканий и жалоб возникает по поводу школьной формы. В этом году ситуация несколько обострилась, поскольку имела место ошибка Министерства науки и образования, вернее, отсутствие у ведомства четкого плана применительно к производству и внедрению новой школьной одежды. Не было ясности по части предприятий по пошиву. А ведь в стране есть оставшиеся с советского времени специализированные фабрики.

Во-первых, это Бакинская текстильная фабрика и более известный Бакинский швейный дом (БШД). Считаю, первая более подходит для массового пошива школьной формы, поскольку у нее давний и богатый опыт по производству одежды для школьников и детской обуви. Предприятие располагает хорошей базой. Однако к нам поступает информация, что Министерство образования лоббирует БШД, которая, по всей видимости, не справляется с поставленной задачей. Такое недопустимо, поскольку приводит к дефициту школьной формы и росту цен на нее».

По словам правозащитника, этот вопрос следовало решить еще за полгода до начала нового учебного года с участием родительских комитетов, общественных организаций при Министерстве образования и представителей прессы:

«Но этого не сделали, потому перед самой школой мы оказались в ситуации хаоса, — говорит Гусейнов. – Школьная форма у нас не только местная, ее завозят и из-за рубежа, а импорт не всегда соответствует принятым требованиям. Есть и другие проблемы. Производство школьной формы должно учитывать климатические особенности регионов страны. Для детей, проживающих в более холодных регионах республики, нужна теплая одежда, а там, где жарко, более легкий прикид. Кстати, более ранним решением министерства директора школ получили полномочия выбора формы для подведомственных учебных заведений. То, что этот подход не действует, безусловно, во благо. Иначе руководство школ могло оказаться под влиянием коррупционных элементов нашей текстильной сферы».

Политика Минобра применительно к производству школьной формы не устраивает ни родителей, ни руководство отстаивающей права потребителей организации, сообщил правозащитник. Ключевая претензия ССП к профильному ведомству – отсутствие в данном вопросе прозрачности, что приводит к дефициту и повышению цен. Ведь если товара недостаточно, всегда найдутся предприимчивые дельцы, которые попытаются на этом нажиться – скупать и сбывать подороже.

Отдельная тема – качество и цена школьных рюкзаков. Разброс цен впечатляет – стоят они от 15 до 200 манатов, делится глава ССП:

«Множество жалоб поступает на качество рюкзаков и школьных принадлежностей. Например, покупатели недовольны чрезмерной ломкостью карандашей. Все это говорит о бездействии Института стандартизации. Товары не проверяются на соответствие стандартам качества. Кроме того, известно, что в производстве типографского шрифта используется сплав металлов, включающих свинец. Потому соответствие стандартам жизненно необходимо. Но поступает информация, что иные типографские изделия для школ низкого качества, стираются надписи. А ведь это свидетельство некачественной печати».