Правящая в Новой Зеландии Лейбористская партия официально избрала своим новым лидером министра образования и полиции Криса Хипкинса, он становится новым премьер-министром страны.

Хипкинс был единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии, поэтому голосование было формальностью. Заместителем Хипкинса в правительстве станет министр социального развития Кармел Сепулони.

«Я чувствую прилив энергии и энтузиазма, и я с нетерпением жду возможности приступить к работе», — сказал он журналистам после голосования.

На следующей неделе в среду Хипкинс примет присягу.

На этой неделе Джасинда Ардерн, ставшая премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году, неожиданно объявила о решении уйти в отставку. Она объяснила решение усталостью.

Хипкинсу 44 года. Он ранее занимал пост министра здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 Хипкинс отвечал за меры борьбы с распространением вируса в стране и в целом за антикризисное управление в сфере здравоохранения в тот период.