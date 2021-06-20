По меньшей мере семь школ в штате Кебби на северо-западе Нигерии закрылись на фоне продолжающихся нападений вооруженных людей на учебные заведения страны, сообщает местное издание Today со ссылкой на Союз учителей Нигерии.

Ранее местные СМИ сообщили о похищении по меньшей мере 30 учениц и трех преподавателей колледжа в штате Кебби вооруженными бандитами. Пока нигерийской армии удалось освободить пять учениц и двух преподавателей. В конце мая вооруженные люди похитили около 200 учащихся школы в нигерийском штате Нигер, один человек погиб.