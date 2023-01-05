По меньшей мере 18 человек погибли на северо-востоке Нигерии при лобовом столкновении маршрутного такси и грузовика.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Федеральной корпорации по безопасности дорожного движения в штате Баучи Юсуф Абдуллахи.

Авария произошла на скоростной трассе Баучи-Джос возле поселка Набардо. Причиной столкновения стал выезд маршрутного такси на встречную полосу. В результате удара обе машины загорелись.

Абдуллахи добавил, что еще три человека получили ранения.