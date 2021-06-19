В поселке Бирнин-Яур штата Кибби в Нигерии террористы напали на школу и похитили по меньшей мере 80 детей и нескольких взрослых.

Как передает агентство Reuters, отмечается, что большинство похищенных — девочки. При проникновении в школу боевики убили полицейского и ребенка, которому оказывали медицинскую помощь.

По предположениям правоохранителей, учеников похитили ради получения выкупа. Полицейские устанавливают точное число пропавших детей. Кроме того, силовики прочесывают лес и прилегающие к школе территории.