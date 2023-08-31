Запасы газа в Нидерландах будут полностью истощены менее чем через девять лет, если добыча продолжится на нынешнем уровне.

Как передает ТАСС, с таким предупреждением выступило Центральное статистическое бюро страны.

По данным организации, в 2022 году Нидерланды добыли в общей сложности 16,1 млрд куб. м газа с различных месторождений. В свою очередь общие разведанные запасы в настоящее время оцениваются в 142 млрд куб. м.

Речь идет «о небольших месторождениях на земле и в Северном море», уточнили в статистическом бюро.

В эту цифру не включено Гронингенское месторождение, являющееся крупнейшим в Нидерландах. Добыча газа на нем ведется с 1963 года, и на пике в 2013 году оно давало более 50 млрд куб. м газа, однако правительство решило полностью прекратить его разработку в связи с землетрясениями, вызываемыми добычей газа.