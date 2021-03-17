В Национальном музее истории Азербайджана состоится открытие выставки «Anadır arzulara hər zaman Qarabağ!»

В ближайшее время в Национальном музее истории Азербайджана НАНА состоится открытие выставки «Anadır arzulara hər zaman Qarabağ!», сообщили Trend Life в музее.

Основная цель организации экспозиции – информирование о завоеванной Азербайджаном исторической Победе и увековечивание светлой памяти шехидов.

Для этого продолжается сбор экспонатов, связанных с 44-дневной Отечественной войной, подготовка соответствующих информационных панелей и стендов. В музей уже переданы памятные и личные вещи 73 шехидов и десятков ветеранов Карабахской войны.

При этом большое количество экспонатов было передано государственными структурами — министерством обороны, Службой государственной безопасности, Госпогранслужбой, Внутренними войсками МВД, МЧС и Агентством по разминированию.

На выставке также будут представлены фрагменты оружия, ракет и боеприпасов.

В настоящее время в музее продолжается сбор документов, фотографий и других материалов, связанных с 44-дневной Отечественной войной.