В НАТО объяснили усиление присутствия в Черном море действиями России

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит РИА «Новости».

Столтенберг пояснил, что альянс зафиксировал усиление России в Черном море после «аннексии» Крыма.

«НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение», – добавил генсек.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах страны провести совместные с НАТО военные учения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

| 2021-02-09T21:48:37+04:00 9 февраля 2021, 22:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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