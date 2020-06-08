В Нахчыване поселку Бабек будет присвоен статус города

Сегодня было проведено заседание парламентского комитета Азербайджана по региональным вопросам, передает Zerkalo.Az со ссылкой на Тренд.

Открывая заседание, председатель комитета Сиявуш Новрузов ознакомил присутствующих с повесткой дня.

Было отмечено, что на обсуждение для рассмотрения выносится законопроект об административно-территориальном делении Бабекского района Нахчыванской АР, представленном в порядке законодательной инициативы Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, поселку Бабек Нахчыванского АР планируется присвоить статус города, а селам Джахри и Неграм – статус поселка.

Было отмечено, что поселок Бабек был создан общенациональным лидером в 1978 году. Поселок является районным и в то же время экономическим и культурным центром.

Члены комитета Саттар Мехбалыев, Низами Джафаров, Джавид Османов, Таир Рзаев, Кямран Байрамов, Мазахир Эфендиев, Эмин Гаджиев, Малик Гасанов высказали свои мнения.

После обсуждений документ был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.