В Нахчыване арестованы два бывших министра

Арестован бывший министр внутренних дел МВД Нахчыванской автономной республики (НАР) генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов. Эту информацию агентству Turan подтвердили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что следствие против Ахмедова ведется органами прокуратуры, однако не уточнили, что конкретно ему инкриминируют.

По данным СМИ, Ахмедов обвиняется в присвоении денежных средств. Расследования по этой статье УК ведутся органами прокуратуры.

Ахмедов 17 лет занимал пост главы МВД и считался один из самых одиозных чиновников автономии. Его имя фигурировало скандалах с преследованиями местных правозащитников и журналистов.

Ахмедов был уволен в 2017 году. Годом ранее был смещен с поста, а впоследствии арестован глава МНБ Нахчывана Вели Аскеров. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы по ст. «присвоение или растрата в крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий»

Что касается Ахмедова, то по неофициальным данным, его обвиняют в незаконном лишении свободы лиц, задолжавших деньги его брату Авазу Ахмедову. Последний также был арестован и обвиняется в вымогательстве путем угроз и незаконном лишении свободы.

Пресс-служба генеральной прокуратуры страны подтвердила также информацию об аресте бывшего министра образования Нахчыванской автономной республики (НАР) Мамеда Гарибова.

О подробностях уголовного дела не сообщается. Гарибов занимал пост министра образования в 2016-2018 гг. Если учесть, что арест произведен прокуратурой, то речь может идти о тяжком преступлении.