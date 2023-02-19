Правительственную делегацию РФ в Мюнхен на конференцию по безопасности не пригласили, но дискуссия с российскими участниками о России состоялась и вызвала ажиотаж. Она прошла в модном формате public square, когда аудитория сидит не на стульях, а на разного уровня скамейках. Тема была заявлена примерно так: «Россия в воображении: представления о демократическом будущем». Несмотря на позднее время, 22:00, в небольшом зале собралось около 100 человек, свободных мест не было. Участниками дискуссии стали Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и Ирина Щербакова.

Говорить о будущем начали с анализа прошлого. Историк и один из основателей «Мемориала» Щербакова говорила, что причина нынешнего состояния — то, что не была проведена достаточная работа по осмыслению истории СССР, а при Путине в России произошла «манипуляция советским прошлым, а не возвращение» к нему. Михаил Ходорковский уверен, что в России не может быть «доброго царя», а потому в будущем ей нужен принцип «разделения и баланса властей».

Разногласия проявились, когда речь зашла о россиянах за границей. Жанна Немцова считает, что они должны общаться с теми, кто остался. Ей возразил Гарри Каспаров. По его мнению, словами изменить ситуацию в России вряд удастся, важнее — поддержка Украины для ее победы в войне. «Свобода начнется с украинского флага в Севастополе», — сказал Каспаров. Щербакова наоборот — поддержала дочь Бориса Немцова: «С людьми нужно пытаться разговаривать». В итоге все сошлись во мнении, что новая Россия возможна только после победы Украины.

Западную аудиторию интересовало, правильно ли опасаться краха России. Ирина Щербакова сказала, что это «страхи, которые распространяет» сама власть в РФ, и призвала Запад их преодолеть. Михаил Ходорковский считает, что опасаться следует не слова «эскалация», а слова «деэскалация». Он считает, что оно будет означать: «Грабителю опять дали уйти с награбленным». По его мнению, если сейчас Европу защищает Украина, то в следующий раз ей, возможно, придется защищаться самой. (DW)