В Мьянме вновь прошли акции протеста против военного переворота

Мирная акция протеста против произошедшего 1 февраля в Мьянме военного переворота состоялась в воскресенье в городе Янгоне. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, протестующие призывали к освобождению государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других задержанных в результате захвата власти. При этом зачинщики переворота распорядились об ограничении провайдерами доступа пользователей к популярным соцсетям, чтобы помешать протестам. Столкновений в ходе демонстрации отмечено не было.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на опубликованный в соцсетях видеоролик информирует, что в городе Мьявади полиция разгоняла аналогичную акцию протеста, были слышны звуки выстрелов.

Накануне жители страны также выходили на улицы, протестуя против захвата власти военными.