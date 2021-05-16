В Мьянме идут ожесточенные бои хунты с населением

В штате Чин на западе Мьянмы идут жестокие схватки между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления, сообщают мировые информационные агентства в ночь на воскресенье, 16 мая. Как передает Reuters со ссылкой на местных жителей, в городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались взяты в кольцо.

По словам членов движения «Силы обороны штата Чин» (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах. Ситуацию, царящую в штате, его жители называют «военной». Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые орудия. Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.