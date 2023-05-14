Безопасность проходящих в воскресенье в Турции президентских и парламентских выборов обеспечивают свыше 600 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам глава МВД страны Сулейман Сойлу после голосования на одном из избирательных участков Стамбула.

«В обеспечении безопасности выборов задействованы 601 тыс. представителей полиции и жандармерии. Мы имеем опыт обеспечения безопасности выборов и успешно осуществим ее сейчас», — сказал министр, добавив, что правоохранительные органы координируют свою работу с ЦИК в части обеспечения безопасности на избирательных участках.

По словам министра, в распоряжении МВД находятся 79 вертолетов и 8 самолетов. При этом он не уточнил, для чего именно они могут быть задействованы.

«С утра отмечена активность на выборах. Надеюсь, что выборы пойдут во благо нашей стране и ее народу», — добавил он.