В МВД Франции потребовали закрыть мечеть в Пантене, проповедника которой взяли под стражу

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал закрыть мечеть в городе Пантен (пригород Парижа), распространившую в Facebook видео с критикой учителя, который был убит в пятницу.

«Я попросил префекта [департамента] Сен-Сен-Дени закрыть мечеть в Пантене», — отметил министр в эфире телеканала TF1. По его словам, префект подпишет соответствующий указ уже в понедельник вечером. Ранее стало известно, что мечеть этого города распространила на своей странице в Facebook видео отца ученицы лицея, в котором работал убитый. В видеоролике этот мужчина критиковал действия преподавателя.

Сам исламский проповедник был взят под стражу в субботу. Всего в рамках расследования в настоящий момент задержаны 15 человек.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Жестоко убив мужчину, злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Расследование поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент Эмманюэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября, во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся. Он жаловался в связи с этим в комиссариат полиции.(ТАСС)