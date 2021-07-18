По меньшей мере 24 человека погибли за минувшие сутки в Мумбаи при обрушении нескольких зданий, произошедших из-за оползней и подтоплений, вызванных мощным муссонным ливнем, передает ТАСС.

Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на информацию местных властей, еще несколько человек остаются под завалами.

Согласно этим данным, сильный оползень сошел в районе Чембур, обрушения еще нескольких зданий зафиксированы и в других кварталах. В то же время, по словам официальных лиц, 15 человек были спасены из-под завалов в районах Бхарат Нагар и Чембур и еще девять человек в районе Сурья Нагар. Спасательная операция на месте обрушений продолжается.

По информации метеорологов, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков. Ливень вызвал сильное наводнение в низинных районах города.