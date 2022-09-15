«Невзирая на нынешнюю эскалацию ситуации на границе Армении и Азербайджана, работа по подготовке к мирному договору не останавливалась. И наверное это главный приоритет».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД также отметила, что основой для урегулирования конфликта остается выполнение пунктов трехстороннего договора.

По словам Захаровой, российская сторона оказывает необходимое содействие этому процессу, и спецпредставитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев недавно посетил Баку и Ереван.

«Основной темой переговоров в Баку и в Ереване стало обсуждение мирного договора между сторонами», — сказала она.