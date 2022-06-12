В столице РФ Москве возле станции метро «Пушкинская» в здании ресторана быстрого питания McDonald’s начало работать новое заведение под названием «Вкусно и точка».

Перед открытием ресторана возле заведения была очередь, людям раздавали накладные очки, шарики и стикеры с бургерами, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, на форме сотрудников нет букв «M», однако на местах, где не смогли избавиться от нашивок западного бренда, повесили значки «Те самые улыбки».

В заменителе McDonald’s нет ярких упаковок для картошки и стаканчиков для напитков — теперь упаковки просто белые. Примечательно, что с соусами никто не заморачивался — на них просто черным закрасили старый логотип.

В заведении меню такое же, как и было в McDonald’s, только названия изменились — из них убрали приставку «Мак». (unian.net)