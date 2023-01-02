В российской столице зафиксирован новый температурный рекорд.

В Москве в новогоднюю ночь было зафиксировано +6,2 градуса тепла.

Это максимальная температура воздуха на 2 января за всю историю метеонаблюдений.

1 января в Москве воздух прогрелся до +4,5 градуса, побив тем самым рекорд полувековой давности. Так, предыдущий рекорд был установлен 1 января 1973 года, когда температура воздуха составила +4,2 градуса.

Синоптики сообщили, что в конце недели погода резко изменится, температура воздуха опустится ниже -20 градусов.