В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 74. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 645 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 9 декабря в Москве было зафиксировано более 665,2 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 507,1 тыс. пациентов.