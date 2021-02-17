В Москве состоялось мероприятие, посвященное юбилею Низами Гянджеви

В Московском доме национальностей состоялось мероприятие, посвященное 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии, организованном Меджлисом М.Э.Расулзаде и культурно-просветительским клубом «Бакилылар», приняли участие российские и азербайджанские ученые, литературоведы, представители посольства и диаспоры Азербайджана в России.

Выступивший на мероприятии председатель Меджлиса М.Э.Расулзаде Физули Фараджов отметил, что творчество Низами Гянджеви является духовной пищей для всех азербайджанцев: «Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева этот год объявлен в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви». Мы, как действующая в России диаспорская организация начали цикл мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого азербайджанского поэта, его вкладу в мировую литературу».

Ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М.Горького, ученый Абузар Багиров выступил с предложением издать на русском языке книгу, состоящую из газелей, афоризмов Низами Гянджеви, отрывков из произведений, входящих в «Хамсу»: «В его произведениях есть символы нашего прошлого, настоящего и будущего. Было бы хорошо, если бы в «Год Низами» эта книга была издана на русском языке и доведена до российских читателей».

На мероприятии был заслушан доклад члена-корреспондента Российской академии естественных наук, доктора педагогических наук Низами Алиева. Другие выступавшие, говоря о вкладе Низами Гянджеви в мировую литературу, подчеркнули, что освещенные в его произведениях человеческие проблемы актуальны и сегодня.