Подписанное между Баку и ЕС соглашение об импорте газа не идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Как передает АПА, об этом заявил в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Речь идет о меморандуме взаимопонимания по стратегического сотрудничеству в энергетике, который был подписан между Азербайджаном и ЕС 18 июля. Не считаем, что такой отраслевой документ идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля», — сказал Нечаев.

По его словам, любое государство вправе самостоятельно решать, как и с кем развивать отношения, в том числе и в нефтегазовой области.

Нечаев отметил, что Азербайджан в последние годы совершил ощутимый рывок в социально-экономическом развитии, что обусловлено также повышенным интересом к Баку со стороны международных инвесторов.