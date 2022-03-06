В Москве автозак, в котором перевозили задержанных на несогласованной акции против войны, попал в аварию. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД.

«Сегодня около 15.10 (16.10 по бакинскому) на пересечении Комсомольского проспекта с ул. Хамовнический Вал произошло ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по г. Москве, который двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых 5 сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате ДТП девять человек получили легкие ушибы: шесть задержанных и три сотрудника полиции.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео аварии. На кадрах видно, как автозак сталкивается с легковым автомобилем, врезается в столб и переворачивается.