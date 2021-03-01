В Москве должны знать, что…

Очевидно, пора поставить окончательную точку и сказать, что т.н. план «Б» армянской оппозиции полностью провалился.

Нет, политическая напряженность в стране еще сохраняется, несмотря на то, что российский президент вновь поддержал законную армянскую власть, т.е. действующего премьер-министра, а США заявили, что привлечение армии или армейских сил в политические процессы недопустимо и противоречит принципам и практике демократии.

Эта небольшая деталь еще раз подтверждает, что и американцы, вопреки некоторым предположениям и прогнозам, вовсе не выступают против ноябрьских и январских трехсторонних соглашений, в противном случае, они были бы заинтересованы в свержении Никола Пашиняна.

Но как уже отметили чуть выше, опасный предел во внутренней политике еще не преодолен, т.к. президент Армен Саркисян не утвердил решение Пашиняна об увольнении заместителя начальника генерального штаба армии, что еще раз демонстрирует, что противостояние армии и Пашиняна сохраняется.

Но главным политическим ресурсом Н. Пашиняна является не только отношение ведущих государств, а подавляющее большинство армянского населения, что было продемонстрировано в конце прошлой недели – даже относительные визуальные наблюдения показали, что сторонников Пашиняна гораздо больше, чем противников.

Плюс, поддержка ведущих государств пресекает попытки политических разбойников криминального карабахского клана — мастеров в политических переворотах и убийствах. Тут особенно, следует отметить экс-президента Р.Кочаряна, который мечется между Москвой и Ереваном в поисках поддержки.

Но поддержки нет и, скорее всего, не будет в ближайшем будущем. Одни политологи отмечают, что Пашинян продержится у власти до лета, другие указывают иные сроки, но, скорее всего, армянскому премьеру удастся сохранить власть до конца первого срока. Плюс, настроение и намерения армянского общества показывают, что кочарянам и саргсянам власти не видать, по крайней мере, демократическим путем.

Новая система власти в Армении, институт премьера-министра, конечно, манит их, но еще раз заметим, «псам войны» больше не вернуть доверие армянского общества. В свое время даже говорили, что карабахские армяне оккупировали не только Нагорный Карабах, но всю Армению. За это время армянское общество не раз попыталось освободиться от оков карабахских сепаратистов, но это им удалось только в последние годы.

Конечно, впереди еще много проблем, но ясно одно: армянское общество устало от национал-патриотических призывов карабахских сепаратистов, они вовсе не собираются наказывать своего премьера за то, что он проиграл карабахскую войну, возможно, даже ожидают от него более решительных шагов в направлении мира и спокойствия.

Что же касается оппозиции, они могут вернуть власть только насильственным путем, иных перспектив у них нет.

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что карабахский конфликт завершился, ушел в небытие и вопрос о «статусе» Нагорного Карабаха. Заметим, что с похожими заявлениями выступала и российская сторона, причем не раз.

Конечно, еще определенные проблемы имеются. Например, словесная перепалка по поводу «Искандеров» между армянами и русскими показала, что Москву якобы интересует только боеспособность и качество российского оружия. Как и кем они были переданы армянской стороне – к сожалению, это никого не интересует. Вдобавок, на днях некоторые высокопоставленные чиновники России заявили, что их страна будет участвовать в реконструкции армянской армии. Но зачем, с какой целью? Ведь, известно, что, когда наказывается агрессор, ограничиваются его военные ресурсы. Так было в свое время в отношении Японии и Германии.

В Москве должны понять, что, если они на самом деле заинтересованы в урегулировании конфликта, военно-техническое сотрудничество с Арменией должно быть сведено к минимуму. И не надо акцентировать внимание на финансовом аспекте этой проблемы, потому что все знают, что Россия не получает какие-то финансовые дивиденды от поставки оружия в Армению –их или вообще нет, или же они настолько мизерные, что даже говорить о них не стоит…