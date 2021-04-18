В Молдове Партия социалистов потребовала отставки президента

В Молдове Партия социалистов потребовала отправить в отставку президента страны Майю Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре. Об этом сообщил экс-президент страны Игорь Додон у себя в Facebook.

«Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова», — написал Додон в «Фейсбуке».

Также Додон заявил, что партия оценивает решение Конституционного суда о роспуске парламента «как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов».

Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле выступила с реакцией относительно заявлений руководства Партии социалистов, после того, как КС констатировал наличие оснований для роспуска парламента. Как передает «ИНФОТАГ», реакция Маноле опубликована на сайте КС.

Она отметила, что «приняла к сведению заявления некоторых политиков о том, что парламентское большинство инициирует проект постановления об узурпации государственной власти Конституционным судом и отставке судей, проголосовавших за роспуск парламента».

«Оказание давления в любой форме на судей КС, как до принятия постановлений, так и в качестве акта мести за принятые решения недопустимо, поскольку несовместимо с уважением верховенства закона, полномочий Суда и верховенства Конституции», — отметила Маноле.

По словам председателя КС «зрелые политики должны учитывать неблагоприятные, серьезные и долгосрочные последствия для страны от таких нападок на конституционных судей». Маноле призвала «соблюдать решения» КС, который служит арбитром между ветвями власти.