Молдова начинает выход из «нескольких десятков» договоров в рамках Союза независимых государств (СНГ). Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции республики (МИДЕИ) Ника Попеску.

«В эти дни мы начинаем денонсацию нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений, по линии Минобразования есть соглашения. Список дополняется», – заявил Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, многие соглашения в рамках СНГ «не актуальны или не работают» или «работают против интересов Молдовы». «Республика Молдова присоединится к Европейскому союзу, и у нее абсолютно другие цели внешней политики. Очевидно, что выход из СНГ или соглашений СНГ, не совместимых с нашими целями, продолжится», – отметил Попеску.

Ранее глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что Россия на протяжении последних 30 лет поддерживала сепаратизм в стране, а также власти непризнанного Приднестровья.

Он также заявил, что не видит военных рисков на границе страны, но существует большой риск государственного переворота внутри Молдавии.

Ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против республики и спонсировании протестов с целью свергнуть правительство Дорина Речана.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан также обвинил Россию в попытках «сбить» Кишинев с европейского курса. (gazeta.ru)