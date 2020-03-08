В Молдавии ввели оранжевый уровень опасности из-за коронавируса

Спецкомиссия по общественному здравоохранению на экстренном заседании в воскресенье приняла решение повысить степень угрозы из-за коронавируса до оранжевого уровня, сообщает пресс-служба кабмина Молдавии.

Накануне минздрав страны сообщил о первом официально подтвержденном случае коронавируса в Молдавии, зараженной оказалась женщина, прилетевшая из Италии.

«Комиссия приняла решение признать наличие высокого риска для населения Молдавии из-за вероятности ввоза и распространения вируса COVID-19, констатировала введение оранжевого уровня опасности на национальном уровне. Премьер-министр попросил власти продолжать действовать максимально мобилизованно … он призвал политические силы не использовать эпидемиологические опасности в своих интересах и поддержать усилия властей по разрешению ситуации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте молдавского правительства.

Оранжевый уровень опасности распространения коронавируса предполагает мобилизацию всех ответственных структур, а также ужесточение мер безопасности, в том числе на границе.