В МОК не признали сына Лукашенко главой НОК

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко, который является сыном президента Беларуси Александра Лукашенко, новым главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны, передает Tut.by.

Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова.

В МОК подтвердили, что не будут приглашать на Игры высокопоставленных госслужащих из Беларуси из-за политической обстановки в стране.

«НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря. Мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.