В Минюсте США возложили на Россию ответственность за кибератаку на правительство

Министр юстиции США Уильям Барр утверждал в понедельник, что ответственность за нынешнюю масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия.

На пресс-конференции в американском Минюсте журналисты попросили прокомментировать министра ситуацию с масштабной кибератакой на компьютерные сети американского правительства. «Исходя из имеющейся у меня информации, я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия», — сказал он.

Барр отказался отвечать на другие вопросы по данной теме, в частности, подверглось ли министерство юстиции кибератаке. «Свыше этого [уже сказанного], я не собираюсь обсуждать данную тему», — заключил Барр.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах». (ТАСС)