Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о решимости руководства республики не допустить ее втягивания в какие-либо военные действия, в том числе на территории Украины.

«Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на своей территории. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать», — сказал госсекретарь Совбеза в эфире телеканала СТВ.

«Очень сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны — Украины. Мы не имеем права этого допустить. Сегодня для этого делается все. Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра», — заявил Вольфович.(Интерфакс)