В Минске выстроилась «Цепь солидарности» длиной около 5 км

«Цепь солидарности» длиной около 5 км выстроилась в Минске от станции метро «Пушкинская» до станции «Кунцевщина» по улице Притыцкого, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

По их оценке, в акции принимают участие не менее 1 тыс. человек. Люди держат в руках белые цветы. Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки протестующих. По улице на мотоциклах курсируют байкеры с национальными флагами «Погоня».

Как сообщалось, в четверг днем глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и главы дипмиссий европейских государств возложили цветы к месту гибели одного из участников акции протеста около станции метро «Пушкинская», где активисты соорудили импровизированный мемориал.

В Минске в «цепи солидарности» несогласные с результатами выборов президента Беларуси начали выстраиваться еще с утра четверга, 13 августа.

Первая подобная «цепь солидарности» была организована в белорусской столице накануне, 12 августа, в районе Комаровского рынка. Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские «цепи солидарности» выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Беларуси.