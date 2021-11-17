Глава рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-германским межпарламентским связям Нурлан Гасанов встретился с делегацией МИД Германии, которую возглавляет уполномоченный представитель Федерального министерства иностранных дел по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече приняли участие первый секретарь отдела Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии, куратор по Азербайджану Бенедикт Гобель, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, советник посольства Андреас Холт и другие официальные лица.