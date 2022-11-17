«Стоимость билетов AZAL, единственного транспорта для выезда граждан Азербайджана за границу, не только является тяжелым финансовым бременем для граждан, но и, как показал недавний аудит Счетной палаты, долг компании угрожает экономической безопасности государства».

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня в Милли Меджлисе во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

Депутат отметил, что необходимо обратить внимание на состояние современного аэропорта, самолетов последнего класса, топлива и снабжение, предоставляемое правительством: «В ходе аудита было установлено, что 35,3 миллиона манатов государственной помощи в связи с коронавирусом были потрачены на обязательства предыдущих лет, капитальные вложения, ненужные платежи некоммерческого характера и штрафы, а также на направления, не относящиеся к заранее утвержденному распределению. Банковские кредиты и другие долги составляют 2,1 миллиарда на 1 января 2022 года и представляют собой существенную угрозу не только ликвидности, но и государственному бюджету. Нет компаний, выполняющих альтернативные международные рейсы, полет в Турцию гражданину обходится в 3 раза дороже, чем в Грузии и Армении. Поэтому управление Физулинским, Зангиланским и будущим Лачинским аэропортами не может быть передано AZAL. Поскольку аэропорты на освобожденных землях имеют не только гражданское, но и военное значение и значение для безопасности, нынешняя модель управления AZAL должна измениться».

Председатель комитета парламента по культуре Ганира Пашаева сказала, что согласна с критикой в отношении AZAL. По ее словам, необходимо обеспечить более строгий контроль в этой сфере.