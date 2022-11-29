«Шаги, предпринимаемые в Азербайджане в направлении государственного строительства, делают необходимым принятие новой Конституции».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

«Первым шагом, который мы здесь предпримем, должно стать переименование Азербайджана. Название нашей страны должно быть Северный Азербайджан. Точно так же, как в названиях других разделенных народов присутствуют выражения Северный и Южный. Думаю, это также будет стимулом для соотечественников из Южного Азербайджана», — отметил депутат.