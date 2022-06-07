Любые договоренности по поводу экспорта украинского зерна должны учитывать интересы Украины. Киев в ином случае не примет никакие соглашения.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Украина вместе с партнерами работает над гуманитарным коридором для зерна. В свою очередь Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. При этом указано, что нельзя исключать использования Россией такого коридора нападения на Одессу.

«Гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что ценят усилия Турции в решении проблемы экспорта зерна.

«Ценим усилия Турции. В то же время должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты», — подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве. (УНИАН)