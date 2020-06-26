В МИД Украины назвали голосование в Крыму незаконным

Министерство иностранных Украины осудило организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и призвало международных партнеров в связи с этим усилить санкции в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Украины.

«Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией РФ голосования на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в сообщении.

Украина, добавили в МИД, также обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования на этих территориях, «в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию». (ТАСС)