Село Фаррух не связано с процессом делимитации азербайджано-армянской границы.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала на сегодняшнем брифинге.

Она отметила, что работа комиссии по делимитации границ не связана с селом Фаррух, являющегося зоной ответственности российских миротворцев.

«Надеемся, что начало работы комиссии поможет повышению доверия между Баку и Ереваном, и предотвратит инциденты, как на азербайджано-армянской границе, так и в зоне ответственности миротворцев», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный Баку ответил на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который, отвечая на вопрос о положении дел в селе Фаррух, заявил, что российские миротворцы держат ситуацию там «в качестве одного их своих приоритетов» и будут рассматривать проблему в рамках начинающейся предметной работы по делимитации. В МИД Азербайджана заявили, что в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов, выходящих за ее пределы.

«Хотелось бы отметить, что деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий преследует цель делимитации государственной границы двух стран. В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов вне азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями, на которых временно находится российский миротворческий контингент на территории Азербайджанской Республики», — говорилось в сообщении МИД Азербайджана.