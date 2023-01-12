Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

На просьбу прокомментировать заявление Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна на пресс-конференции 10 января с.г. о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе российских предложений Захарова отметила, что трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся.

«В ходе упомянутой пресс-конференции Премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом.

Ранее в комментариях Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова была подробно изложена хроника российских усилий как в двусторонних форматах, так и в рамках международных механизмов по решению карабахской проблемы, в том числе по реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и сопутствующих трехсторонних договоренностей.

Согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 г., что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 г. в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса. В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», — заявила М.Захарова.