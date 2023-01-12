Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что официальная Москва не согласна с позицией Турции относительно предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов, по урегулированию украинского конфликта.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», — заявила Захарова

По ее словам, поддержка турецкой стороны этого плана вряд ли поможет найти оптимальные пути достижения мира на Украине. Российские власти неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для Российской Федерации, подчеркнула дипломат.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, украинский президент рассказал о своей «формуле мира», состоящей из 10 пунктов: радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий. (gazeta.ru)