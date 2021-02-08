В МИД России назвали необоснованной высылку дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши

Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 8 февраля.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1». (iz.ru)