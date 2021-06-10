Открытие экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является приоритетной и важной задачей для всех стран региона, включая Азербайджан, Россию и Армению.

Как передает АПА, об этом на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД России напомнила, что договоренность по данному вопросу упоминалась в трехсторонних заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Вице-премьерам трех стран поручено работать в этом направлении. Эксперты провели экспертный анализ важных мер, принятых для восстановления коммуникаций. В принципе, это позволит в ближайшее время постепенно реализовывать совместные инфраструктурные проекты. Надеемся, что в ближайшее время рабочая группа возобновит свою деятельность в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров», — сказала Захарова.

Она также отметила, что напряженность на различных участках азербайджано-армянской границы не способствовала нормализации общего фона: «Мы призываем стороны проявлять сдержанность, снижать напряженность и разрешать конфликты путем мира и переговоров».