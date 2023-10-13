Быть нигилистом, мягко говоря, не очень-то хороший выбор. В этом отношении нельзя отрицать, что многие восточные народы благодаря именно России и российской империи приобщились к европейской культуре, открыли для себя Европу.

Но думается, что все-таки говорить о какой-то особой миссии России смысла нет, хотя российские мыслители любили, и по сей день любят, размышлять на эту тему.

Почему мы остановились на этой детали? Сейчас на Южном Кавказе идут очень сложные геополитические процессы. Во-первых, армянский премьер Никол Пашинян проводит не только открытую антироссийскую политику, не только игнорирует почти все мероприятия СНГ и ОДКБ, но идет на явное усиление влияния Запада на собственной территории даже в военном плане.

Во-вторых, и Запад, особенно Франция, вовсе не топчется на одном месте, военное участие Парижа в Армении уже не предмет каких-то фантастических триллеров, а политическая и геополитическая реальность. Такое впечатление, что Франция, как империя, теперь намерена обосноваться на Южном Кавказе, особенно, в Армении.

По мнению некоторых аналитиков, после того, как три африканских государств начали требовать у Франции вывода ее войск с собственной территории, геополитические устремления Парижа в Армении начали принимать самые реальные оттенки.

Но тут есть российский фактор. Дело в том, что Армения до сих пор является членом СНГ и ОДКБ, хотя все это со временем приобретает весьма формальное содержание – еще раз заметим, что не только сам премьер-министр Армении, даже его отдельные министры и чиновники весьма открыто игнорируют российское направление собственной политической деятельности.

Дело в том, что Армению с Россией в основном связывала «карабахская проблема», теперь, после того, как все карабахские планы Еревана, как говорится, ушли в небытие, уже Армению на российской орбите ничего не удерживает.

Москва пока надеется, что похолодание в отношениях Россия-Армения в основном связано с политикой Никола Пашиняна. Но так ли это? Не думается! Ведь основная часть армянского общества до сих пор поддерживает своего премьер–министра! Это показали даже последние муниципальные выборы – конечно, падение в рейтинге у Пашиняна есть, но он и его сторонники до сих пор в политическом плане лидируют…

Тут есть еще один вопрос. Должно ли беспокоить Баку усиление влияния Запада в Армении? Сперва заметим, что это весьма реальный процесс. Потому что Франция имеет реальный имперский опыт. Она не только самое сильное государство Европы в военном плане, но и самая большая бывшая империя после Великобритании. Но мы не должны опасаться по этому поводу, потому что тут есть еще российский фактор, т.к. западное влияние в Армении, в первую очередь, проблема Москвы. Конечно, открыть второй фронт против Запада дело не простое, потому что есть еще украинская война. Но начавшаяся на днях война ХАМАС–Израиль играет на руку России, потому что на этот раз США и страны Запада должны будут воевать в двух направлениях.

Кроме того, Москва имеет реальные рычаги давления на Армению. На днях заявили, что Россия увеличила цену на газ, поставляемый в Армению. Заметим, что накануне зимы это довольно серьезное предупреждение для Армении – выходит, что Москва начинает газовую войну против Еревана…

Но еще раз заметим, что нас не должно тревожить сближение Армении с Западом. В наших интересах похолодание в отношениях России и Армении. В настоящее время отношения Азербайджана и России находятся на высоком уровне. Москва, наверное, в самые ближайшие сроки выведет своих миротворцев с нашей территории, т.к. на днях даже пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что после антитеррористических операций Баку ситуация в регионе сильно изменилась, поэтому Москва должна учитывать это обстоятельство в своей миротворческой деятельности…