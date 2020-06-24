В МИД Китая назвали конфликт на границе результатом «авантюры» ВС Индии

«Мы неоднократно делали серьезные представления индийской стороне по этому поводу, — рассказал он на регулярном брифинге. — В результате дипломатического и военного давления со стороны Китая Индия согласилась вывести своих солдат из долины реки Галван и, в соответствии с нашими требованиями, убрала оттуда индийское оборудование. <…> ВС Индии пошли на авантюру и серьезно нарушили двусторонние договоренности, а также основополагающие принципы дипломатии. Это и привело к тяжелым последствиям».

По словам официального представителя, индийские солдаты еще в начале мая «ночью, под покровом темноты вторглись на территорию Китая». Он отметил, что в дальнейшем китайские ВС были вынуждены принять ответные меры, усилив контроль за приграничным районом. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Индия в одностороннем порядке нарушила договоренности, достигнутые между Пекином и Нью-Дели, которые касаются разграничения зон ответственности путем установления на совместной границе сторожевых постов, и тем самым стала виновником конфликта.

«22 и 23 июня стороны провели второй раунд переговоров на уровне министров обороны и договорились совместно содействовать деэскалации конфликта, поддержанию мира в регионе», — напомнил дипломат.

Он также выразил надежду, что Индия сдержит обещания и «предпримет реальные шаги» для дальнейшей нормализации обстановки на китайско-индийской границе.(ТАСС)