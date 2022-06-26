Возможность вступления Украины в состав НАТО не рассматривается. Эту позицию министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил в опубликованном в воскресенье интервью газете El País.

«Это (вступление Украины в Североатлантический альянс — прим. ТАСС) никогда не обсуждалось за столом [переговоров], и сейчас этого нет», — сказал глава МИД. Он подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня только в формате видеоконференции. «Если бы он принял решение приехать, конечно, мы бы встретили его с распростертыми объятиями, — добавил министр. — Но он уже сказал, что будет участвовать [в саммите] в режиме видеоконференции».

Комментируя возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии, министр напомнил, что «решение должно быть принято единогласно». «Необходимо развеять те сомнения, которые могут возникнуть у Турции, — добавил он. — Я надеюсь, что очень скоро мы сможем сблизить позиции, и они единогласным [решением] будут приняты в НАТО».

«Этот диалог, судя по имеющейся у меня информации, идет хорошо», — сказал глава МИД, комментируя консультации между Швецией, Финляндией и Турцией.