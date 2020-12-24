В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство

Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты», — заявил Хатибзаде, назвав обвинения «безосновательными и фальшивыми» и обвинив США и американских союзников в провокации.

Он посоветовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности, а также «опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме» и «искать оправдание для своих интриг в более правдоподобных сценариях».(РИА Новости)