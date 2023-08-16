Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Его слова приводит РБК.

«G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения», — сказал он.

Как уточняют «Ведомости», Джайшанкар отметил, что G20 — это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия.

Информация о том, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, появилась 14 августа. Согласно заявлениям индийской стороны, Зеленского нет среди списка приглашенных на форум. Как поясняли в Нью-Дели, G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.