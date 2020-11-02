В МИД Египта заявили, что Каир пока не видит возможности сотрудничать с Анкарой по Ливии

Турция не находится в числе стран, с которыми Египет готов сейчас сотрудничать по ливийскому урегулированию. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Некоторые силы поощряли экстремизм, радикальные формирования, перебрасывая в Ливию иностранных боевиков и террористов из Сирии. Это все осложняющие факторы, им должно противостоять международное сообщество, — сказал он. — Таким образом, мы продолжим сотрудничать с нашими друзьями, со странами, подходы которых близки к нашим, и на данном этапе я не могу сказать, что Турция среди них».

Как отметил Шукри, Каир считает, что все вопросы, касающиеся Ливии, должны подниматься в ходе межливийского диалога: «Мы координируемся с нашими друзьями, будь то Россия, США, Западная Европа, и, конечно, со спецпосланником генсека ООН по Ливии. Мы против иностранного вмешательства в Ливию, иностранных войск в Ливии, и мы не находим никаких оправданий попыткам стран за пределами региона, за пределами арабских земель повлиять на ситуацию в этой стране».