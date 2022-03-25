70 российских военных в Мелитополе отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против Украины. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, видео его брифинга опубликовано на YouTube-канале пресс-службы ОВА 25 марта.

«24 марта поступила информация, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья», – сказал он.

Арефьев посоветовал оккупантам сдаваться в плен. «Получите шанс остаться в живых», – добавил спикер. /gordonua.com/